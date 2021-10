Mou, la grande occasione per tornare Special One

C’è un magnifico film del 2005, regia di David Cronenberg, che forse definisce il momento attuale di José Mourinho. Si chiama A History of Violence ed è la storia di Tom Stall, un padre di famiglia esemplare (Viggo Mortensen) che vive in una piccola città dell’Indiana ed è proprietario di una tavola calda. Un giorno due rapinatori gli entrano nel ristorante e minacciano di fare una strage: l’uomo si difende uccidendoli, diventa un eroe locale, ma l’episodio fa riemergere la sua vera natura, sopita a lungo e nascosta ai suoi familiari per quieto vivere. Confidiamo che il vecchio Mou, ingrigito ma sempre vigile, apprezzerà la metafora: allo stato attuale sembra uno di quegli agenti segreti “dormienti” ma pronti a risvegliarsi e tornare in servizio per la ragion di stato. Ovvero, la sua.

