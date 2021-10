Vogliamo davvero far parlare gli arbitri?

"È tutto chiaro?”, ringhia il colonnello Jack Nicholson al giovane avvocato Tom Cruise durante l’interrogatorio in Codice d’onore, un film di culto per chi ha pensato di intraprendere la carriera forense anche solo per mezza giornata. “Cristallino”, risponde lui, impassibile. Codice d’onore l’ha firmato ormai trent’anni fa il grande Aaron Sorkin, un autore che conosce bene quanto può essere lunga la distanza tra le parole e il significato implicito che sottendono. Gli metteremmo una penna in mano e gli chiederemmo di scrivere una sceneggiatura sulle due parole che stanno mandando in tilt Var e classe arbitrale e rischiano di condurre in malora il campionato più appassionante del decennio: “Chiaro ed evidente”. In ogni modo può essere definito l’operato degli arbitri negli ultimi due mesi, tranne che chiaro ed evidente. Chiaro ed evidente è l’errore che, da protocollo internazionale, induce il Var a richiamare l’attenzione dell’arbitro di campo e consigliargli (o imporgli) la on field review. Il non-fischio sull’intervento di Dumfries su Alex Sandro, Inter-Juventus, era un chiaro ed evidente errore? Tanto quanto il non-fischio per il contrasto D’Ambrosio-Bajrami, Empoli-Inter, tre giorni dopo?

