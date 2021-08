Luciano Spalletti e l'ultimo libro

C’è sempre, in chi è un lettore appassionato di libri, un timore assurdo: quello di non avere tempo. Non riuscire, nella brevità dell’esistenza, a leggere tutto ciò che altri stanno scrivendo o hanno già scritto, nei secoli dei secoli. Come se la lettura di un momento togliesse spazio ad altre letture, e ad altre ancora, in una spirale infinita, un gorgo dell’assurdo. È un tipo di paura che coglie le persone più in là con gli anni, perché nei giovani, il tempo, è solo un gioco, uno spazio da riempire. Considerando il calcio come un grande libro, immaginiamo certi lettori, un po’ attempati, arrivati alle ultime pagine del loro romanzo. Come Spalletti, ad esempio, uno dei più bravi allenatori italiani. È ancora alla ricerca di un’impresa che scavalchi l’ordinario di una seppur notevole carriera, piena di fama, di soldi e di qualche onorevole soddisfazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE