Se Elliott è stanco dell'Italia

Come ben sanno i supporter del Milan, le indiscrezioni sulla possibile vendita della squadra da parte del fondo americano Elliott si susseguono come le stagioni. Questa volta però, la notizia arriva dal francese Équipe (poi confermata da Bloomberg, Forbes e Financial Times), l’ipotesi sembra più documentata del solito. C’è una valutazione lusinghiera, 1,1 miliardi – i conti del club sono abbastanza in ordine, ben oltre la media nazionale – e ci sarebbe un acquirente, un fondo stavolta mediorientale: Investcorp con sede in Bahrein, parte del fondo sovrano Mubadala Investment Co., con un portafogli da 40 miliardi di dollari. Come sanno i tifosi del Milan, Elliott – che divenne proprietario del club perché la precedente società non aveva rimborsato un prestito da 400 milioni – non ha mai fatto mistero di voler “valorizzare” in un tempo ragionevole l’asset (cinque anni la media dei suoi affari, ne sono passati quattro) e poi cederlo: non sono né mecenati né sceicchi spendaccioni né una società interessata al business sportivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE