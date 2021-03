L'Inter, un intrigo cinese

Chiudere da un giorno all’altro per debiti una squadra di calcio con i colori gialloblu, seppure fresca vincitrice della Chinese Super League, non è poi un disastro epocale. Capitò più o meno uguale ai gialloblu del Parma travolti dal crac Parmalat, per dire. E poi è la Cina. Lo Jiangsu Suning di proprietà della conglomerata della famiglia Zhang ha cessato ufficialmente le attività la settimana scorsa, ma non è l’unica squadra del Celeste impero ad aver subito la mala sorte: ne sono fallite altre, alcune hanno cambiato nome e persino città. Tradizione sportiva e valore del brand in Cina hanno altri significati e differenti economie di scala, e più in generale il football cinese ha smesso di essere un interesse strategico, nella Nuova èra di Xi Jinping. Nel giro di un paio d’anni. A oriente cambia tutto in fretta. Lo Jiangsu Fc non risorgerà come il Parma.

