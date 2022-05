“Devi morire”: gli insulti a Venuti, il tifo tossico e un copione che si ripete

“Devi morire, sei una vergogna”. Solo l’ultimo di numerosi insulti nei confronti del difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti e della fidanzata Augusta Iezzi, dopo la sconfitta a San Siro di domenica scorsa. Appena una settimana fa era accaduto lo stesso copione nei confronti del giovane portiere dell’Inter, Andrei Radu, “colpevole” di un errore decisivo nella gara contro il Bologna. Il calciatore, ha lasciato il terreno di gioco in lacrime e fortemente scosso dopo il mancato stop del pallone, che a pochi istanti dal fischio finale ha regalato la vittoria alla squadra di Mihajlovic. E che dire del sorriso amaro di Francesco Acerbi, ripreso dalle telecamere in occasione della sconfitta della Lazio nella gara contro il Milan, giocata lo scorso 24 marzo. “Una risata isterica per la sconfitta”, ha cercato di spiegare il difensore biancoceleste.

