Preparatevi a una stagione calcistica mai vista

Mentre la Serie A cerca ancora un vincitore, il calendario della prossima edizione prende forma. I club sono attesi da una stagione particolare, spezzata nel mezzo dai Mondiali in Qatar che l’Italia di Roberto Mancini vivrà di spettatore. La Serie A però, come le altre leghe, si dovrà adeguare e prenderà il via il fine settimana del 13-14 agosto, anticipata addirittura il 12 agosto dalla finale della Supercoppa italiana, che torna nella sua versione estiva. Quattro turni si giocheranno ad agosto, e prima dello stop dal 14 novembre al 4 gennaio la Serie A sarà scesa in campo per 15 giornate in totale. Con la ripartenza prima dell’Epifania il massimo campionato italiano proseguirà dritto fino al 4 giugno, quando la stagione volgerà al termine.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE