Grande idea decidere di boicottare il Mondiale in Qatar

Al fischio finale di Italia-Macedonia del Nord ho stappato altre dieci bottiglie e cercato il coma alcolico. Come è possibile, mi ripetevo, che queste seghe imbarazzanti ci abbiano battuto a Wembley otto mesi fa, fregandoci un trofeo meritato a casa nostra? Poi, confesso, ho provato un certo dispiacere: senza gli Azzurri che perdono contro la Nuova Zelanda o il Costa Rica al prossimo Mondiale mancherà qualcosa. Infine ho pensato che non me ne frega niente, e che volevo sprofondare nella mia bionda il prima possibile osservando divertito la caccia al colpevole della disfatta. La verità è che sono una brutta persona e ho provato una sensazione di goduriosa vendetta per interposti scarponi giovedì sera. Il gol al 92’ preso da una squadra che non aveva mai tirato in porta è il culmine di un copione dell’orrore che forse soltanto all’Inghilterra sarebbe potuto capitare di vivere. E invece. E invece è successo a voi, che non ne combinate una giusta dai Mondiali dal 2006, e la prossima volta sarà vent’anni dopo, più che una vita, un’eternità. Peggio della sconfitta che ha trasformato ufficialmente l’Italia nella nuova Grecia calcistica ci sono i commenti pavloviani che un secondo dopo il fischio finale hanno invaso social, siti, tv e giornali. Gli stessi che fate dal 2010.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE