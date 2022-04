La sberla del tribunale Figc alla procura sul caso plusvalenze

"Non esiste un metodo oggettivo per valutare i calciatori". Ecco le motivazioni con cui il tribunale federale ha prosciolto le 11 società di calcio e i 59 dirigenti (tra cui Agnelli e De Laurentiis). Bocciato il metodo di valutazione elaborato dalla procura

Non esiste un metodo unico e oggettivo per stabilire il valore reale di un calciatore. D’altronde, in caso contrario il libero mercato non esisterebbe più. Sono le ragioni principali, contenute nelle motivazioni depositate nei giorni scorsi, che hanno spinto il tribunale federale della Figc a prosciogliere le 11 società di calcio e i 59 dirigenti e amministratori (tra cui il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis) deferiti dalla procura per il caso plusvalenze nel mondo del calcio.