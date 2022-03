Portava il cappellino quasi per nascondersi. Ora la timida Ashleigh Barty si ritira

Non aveva più quella voglia, Ashleigh Barty. La tennista australiana numero uno al mondo, 26 anni da compiere tra un mese, ha cominciato a giocare a tennis con un obiettivo, vincere Wimbledon. A quattro anni, quando con una racchetta di squash malandata massacrava il muro del garage di casa, pensava ai Championships, alla felicità che può regalare un desiderio a lungo termine, alla campionessa che sarebbe potuta diventare. Cinque, sei, sette anni: tennis, tennis e ancora tennis. Il talento è una condanna, mette in luce il fuoriclasse, trascura l’essere umano, e più il fuoriclasse vince, più l’essere umano si sacrifica, fa un passo indietro. La difesa di Ash Barty è stata un cappellino in testa e la testa bassa, per nascondersi il più possibile. “Quanto sei timida, Ash”, le facevano notare e chissà cosa speravano di sentirsi rispondere.

