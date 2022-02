Le migliori foto della cerimonia d'apertura di Pechino 2022

x 1 di 10

Le olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono iniziate ufficialmente. Allo Stadio Nazionale di Pechino è andata in scena la cerimonia d'apertura dei ventiquattresimi Giochi olimpici sulla neve. Uno spettacolo a cui hanno preso parte oltre tremila artisti, sotto la direzione del regista Zhang Yimou, lo stesso che aveva organizzato l'apertura delle olimpiadi estive di Pechino 2008. Rispetto a quattordici anni fa, la cerimonia è stata più breve e contenuta, nel rispetto delle restrizioni anti Covid.

L'Italia ha sfilato con una delegazione composta da più di cento atleti, guidati dalla portabandiera Michela Moioli, campionessa di snowboard, che ha sostituito l'infortunata Sofia Goggia. Quest'ultima si trova ancora in Italia per continuare la terapia di recupero nella speranza di raggiungere i compagni azzurri la prossima settimana per difendere l'oro conquistato quattro anni fa nella discesa libera.

Assenti alla cerimonia i diplomatici statunitensi, britannici, australiani, neozelandesi e canadesi che hanno scelto di boicottare le Olimpiadi in segno di protesta contro il governo di Xi Jinping, accusato di persecuzioni nei confronti delle minoranze etniche.