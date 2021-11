Renzi (junior) come Pelé

Un pallone che si alza a campanile, dopo il rinvio sghembo di un difensore di serie D, è il modo in cui il destino ha deciso questa settimana di occuparsi della famiglia Renzi: non più le provocazioni ad alto trollaggio di Matteo né le fosche vicende giudiziarie del di lui padre, ma la bellezza di un gesto tecnico universale, la rovesciata. Al minuto 75 Francesco Renzi sembrava Pelé in “Fuga per la Vittoria”: solo che non era un film di John Huston con Max von Sydow e Sylvester Stallone, ma un più modesto Prato-Borgo San Donnino, tredicesima giornata di Lega nazionale dilettanti, classica partita rognosa bloccata sull’1-1 fino a un quarto d’ora dalla fine. Renzi era entrato in campo otto minuti prima al posto del centravanti titolare Bellucci: a metafora delle effimere illusioni del calcio, il centravanti avversario era Arturo Lupoli, eterna promessa mai sbocciata che una quindicina d’anni fa aveva fatto faville nel settore giovanile dell’Arsenal fino ad arrivare anche alla prima squadra della Fiorentina, con cui però aveva messo insieme appena 44 minuti, in una trascurabile partita di Coppa Italia ad Ascoli. Chissà se Renzi junior ha memoria di quella partita: ne dubitiamo, è nato l’11 maggio 2001, che per le cronache del nostro calcio è la celebre data “che non scorda più nessuno” in cui il Milan vinse 6-0 il derby contro l’Inter, ma per la storia d’Italia è l’antivigilia del trionfo elettorale di Berlusconi alle Politiche. Ma basta parlare di Matteo!



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE