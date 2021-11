La Roma, eterno ritorno dell'uguale

La sovrapposizione è quasi totale. Ed è proprio questa la parte peggiore della storia. Perché la Roma sembra essere finita in un cronosisma. Gli steccati che delimitano le annate sono saltati per aria uno dopo l’altro. Così adesso distinguere quello che è da quello che è stato diventa praticamente impossibile. La sensazione di déjà vu si è fatta permanente. Ma anche disturbante. La Roma di Mourinho come la Roma di Fonseca. In opere e omissioni. Eppure non nella classifica. Dopo 12 giornate la squadra dello Special One ha raccolto addirittura 5 punti in meno rispetto a quella del suo predecessore. Un record al contrario che semina imbarazzo. Sopratutto perché sfugge ai tentativi di razionalizzazione.

