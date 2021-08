José Mourinho, il gatto

Di ritorno in Italia dopo undici anni, lo Special one trova un mondo dove tutti parlano mentre prima, ai tempi nerazzurri, parlava solo lui. Così il silenzio diventa il modo più efficace per sorprendere

Se è vero che la perfezione è un incidente di percorso, José Mourinho è l’allenatore ideale per cercarla. In lui tutto si esprime secondo un ordine disatteso, dentro regole asimmetriche che lo pongono al riparo dalla prevedibilità. Quando si affacciò in Italia, prese il nostro mondo in contropiede con un comportamento stanziale tra il vero e il falso, sempre al limite tra la realtà è il mistero di una qualsiasi bugia, comportandosi come un attore senza scena né sceneggiatura. Diceva quello che aveva in testa come guidato da un istinto esistenziale, alternando il caso, o il caos della asciutta provocazione, all’ordine dell’oggettività dei fatti, che ricordava con estrema lucidità a chi cercava di incastrarlo per vendicarsi di questa sua ostinata ricerca della sfida.