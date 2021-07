Il giorno zero della Roma di José Mourinho

x 1 di 5

Il giorno zero è arrivato per Roma e soprattutto per la Roma. José Mourinho è arrivato in città. È atterrato all'aeroporto di Ciampino con jet privato della flotta Friedkin, pilotato dallo stesso presidente Dan.

L'avvicinamento alla Capitale era iniziato una settimana fa, nel modo migliore possibile per un tifoso romanista: una foto, di repertorio, con Francesco Totti.

È continuato con foto dall'aeroplano. Serviva incanalare entusiasmo dopo un anno sbagliato come l'ultimo passato dai giallorossi. Le centinaia di tifosi che l'hanno accolto fuori dall'aeroporto sono ciò che Mou e la Roma cercavano.

La continuazione di quello tracimato a Roma nei primi giorni di maggio, quando venne dato l'annuncio.

“Da quando è stato annunciato l’arrivo di Mou si è acceso un entusiasmo incredibile in città. Tutto si è trasformato, quello che veniva detto sino a pochi minuti prima dell’ufficializzazione di Mourinho è scomparso. Il tifo romanista ha voltato pagina, aspetta di iniziare a scriverne una nuova”, disse allora al Foglio Federica Afflitto, giornalista e conduttrice de “Il processo dei tifosi”, ogni lunedì in prima serata su LazioTv.

La seconda puntata di quel concerto di buone vibrazioni è continuato oggi, continuerà nelle prossime settimane. La speranza dei tifosi è che non si possa interrompere alle prime partite.

