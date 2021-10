Un'Italia sportiva piena di buone notizie

Il giornalismo sportivo non racconta solo la consueta dicotomia vittoria/sconfitta, ma può diventare un mezzo capace di migliorare la vita delle persone e di veicolare esempi e valori positivi. Tutte le menzioni del premio giornalistico Estra per lo sport

I “Parkinsonauti” hanno pedalato da Pavia a Roma, lungo la via Francigena, per raccogliere fondi e sensibilizzare sul morbo che li affligge, ma che non impedisce loro di andare in bicicletta nell’attesa di una cura. Marcelina, sedicenne angolana cresciuta nella favela di Lixeira a Luanda, con trascorsi di alcolismo e depressione, è ora allenatrice di calcio. È stata soccorsa da Inter Campus, progetto di intervento sociale creato da Massimo Moratti nel 1997. Si prende cura, con il pallone, delle ragazze più piccole della sua stessa favela. A calcio, anzi, a calcetto, giocano anche Ginevra, Barbara e Bruna, detenute nell’istituto penitenziario di Rebibbia. Sono calciatrici dell’Atletico Diritti, squadra nata nel carcere romano per dare loro un’opportunità di riscatto e per prepararle alla vita dopo la pena, insegnando a fare gruppo.