A noi italiani il professionismo piace poco, guardate Ronaldo e Draghi

Ahinoi, l’Italia è il paese che non ama i grandi professionisti. Da Mario Draghi, che è italiano ma ha un po’ la faccia da straniero (anche se al ricevimento per l’Italia campione d’Europa apostrofò Donnarumma con un romanissimo “’ndo stai?”), a Cristiano Ronaldo che è straniero e non è stato tanto in Italia, però ha lasciato il segno: 101 gol in tre anni alla Juventus. Lo spunto per la riflessione viene proprio dalla parabola di CR7. La parola più ricorrente, anzi l’unica, riferita alla sua esperienza italiana è “fallimento”. L’assioma: era stato ingaggiato per vincere la Champions League, non c’è riuscito, quindi ha fallito. C’è un evidente godimento, poi, nel rimarcarlo, sintomo dell’idiosincrasia nei confronti del professionista e del piacere che proviamo nel constatarne la debacle. La seconda critica l’ha sintetizzata l’ex compagno, il capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini: “Cristiano ha bisogno che la squadra giochi per lui”. Il secondo capo d’accusa: egoismo. Ronaldo, poi, non appare empatico. Non dà confidenza, ma non è uno snob. Il suo migliore amico alla Juventus, non era uno dei “senatori”, bensì il terzo portiere, Carlo Pinsoglio.

