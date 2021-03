Di Draghi non giudico l'apparenza, ma l'azione

Il silenzio di Mario Draghi non sarà interrotto da domande e risposte nel corso di una conferenza stampa. La cerimonia della comunicazione politica professionale, invece, lo confermerà. Il silenzio di Draghi comincia ora che ha parlato. Non lo dico per una pericolosa tendenza eccentrica, e perfino clownesca, che da sempre mi accompagna nel carattere, ma per intima convinzione. Draghi non è un uomo di mondo, come tutti i politici in parte sono, con le loro metafore popolari, le mucche nel corridoio, o i loro luoghi comuni di un gergo comune che tutti devono poter afferrare a prima vista; l’uomo di mondo deve apparire prima ancora di essere, anzi, il suo essere è in larghissima misura il suo apparire

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni