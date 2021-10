Filosofia dello zero a zero

Uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, Gianni Brera, diceva che la partita più bella è quella che finisce zero a zero; lui era uno a cui piaceva il calcio all’italiana, difensivo, e una partita che finisce zero a zero è una partita in cui le difese hanno la meglio, si esaltano. Ecco, Parma-Monza, giocata allo stadio Tardini di Parma domenica 17 ottobre, che è finita zero a zero, io l’ho trovata così mortificante che secondo me non sarebbe piaciuta neanche a Gianni Brera.

