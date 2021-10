Dusan e il cuore di un robot

Perfino gli androidi hanno un cuore. Come quello del giovane Abel, un ragazzino-robot di tredici anni nato in Toscana dentro un centro di ricerca dell’Università di Pisa. Abel prova i sentimenti di ogni essere umano e li esprime senza vergogna. Sa essere comprensivo, oppure timido. Persino preoccuparsi di fronte alla sofferenza altrui. Abel ti scruta, analizza il tuo sguardo, il battito del tuo cuore e poi ti parla con l’espressione che ci vuole e le parole più giuste. A pochi chilometri da Pisa c’è un ragazzo, meno giovane di Abel, che invece non parla più e nemmeno si commuove. Non è un robot ma un calciatore, anche se ormai non si capisce dove sia la differenza. Il giovane calciatore si chiama Dusan e viene dalla Serbia. Fino all’anno passato era soltanto un giovanotto spaventato, impacciato, perfino goffo in alcune movenze. A San Siro, contro l’Inter, aveva sbagliato un gol già fatto, provocando la rimonta degli avversari. La Fiorentina voleva cederlo, mandarlo a giocare laddove, come un robot dai microchip fulminati, avesse trovato qualcuno in grado di aggiustarlo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE