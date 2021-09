Il ricciolo di Cakir in Milan-Atletico Madrid

Mi piacciono le incongruenze, disse quella, fanno pendant con la mia acconciatura. Il calcio è pettinato in tanti modi, ma le cose che non tornano sembrano riccioli neri. A chi piacciono e a chi no, la bellezza è soggettiva. E allora soggettivamente denunciamo la bruttezza del ricciolo nero sulla testa pelata dell’arbitro Cakir. Orribile visione, sopra una faccia dall’espressività eloquente: un gelido guardare, condito da un sorriso falso e tendenzioso. Il turco cambia il senso di Milan-Atletico Madrid con due provvedimenti, entrambi ingiusti e definitivi. Con il primo, il Milan perde un uomo, con il secondo tutta la partita. E anche questa è fatta, deve aver pensato il turco con quella intima soddisfazione che caratterizza i precisini. Il calcio con il Var si è dimostrato in sintonia con il mondo che lo circonda. Internet ne ha svelato ogni risvolto, sappiamo tutto di quello che succede dall’altra parte dell’emisfero, mentre un tempo la terra era avvolta da inesplicabili misteri. Con i social la parola corre, magari sguaiata, volgare, offensiva ed infondata, ma viaggia velocissima alla scoperta della verità. E quando arriva, la verità, non la ferma nessuno. Il calcio, con il Var, ha scelto la strada della verità, scompaginando le mappe di un potere che ormai non ha più forza, se non quella economica (e dici poco). Però la via è giusta, ormai tracciata, se non dritta almeno liscia, come la testa di Cakir, su cui un ricciolo nero fa la figura di un peccato.

