Il vento passeggero di Cristiano Ronaldo

Adesso che sta per ritornare in campo con la maglia dello United, c’è una paura che affiora, la sensazione di aver perduto una grande occasione. Chi è stato Cristiano Ronaldo alla Juventus? Una risposta precisa, univoca non c’è. L’immagine che lo pone di fronte al suo allenatore Solskjaer, mentre ascolta, compreso in una nuova parte, in una diversa realtà, ferisce un po’. In pochi giorni Ronaldo ha cambiato direzione alla sua vita, una sterzata in mezzo alla strada, una specie di inversione a u, per ritornare dove era già stato, dimenticando in fretta i tre anni passati a Torino. Poche le parole di congedo, se non di affetto almeno di riconoscenza nei confronti di chi lo ha accolto come un sovrano, svenandosi per lui, depauperando il patrimonio, come dimostrano i conti di questi giorni. Il minimo sindacale, tre righe, poco più. Doveva cambiare la storia della Juventus e invece la storia si è chiusa in bianco, con una pagina vuota, inespressiva, inutile. La Juventus di CR7 non ha vinto la Champions e ha conquistato due scudetti su tre. Manca la controprova, ma si ha come la certezza che senza di lui sarebbero arrivati più o meno gli stessi risultati.

