Che bello questo 4-0 del Parma nello stadio friulano con il parco acquatico sullo sfondo

Erano passati 15 giorni, dall’ultima partita del Parma, il 29 agosto, Parma-Benevento 1 a 0, prima vittoria dopo undici sconfitte e due pareggi in partite ufficiali, e quella successiva, contro il Pordenone, si giocava a Lignano Sabbiadoro, in Friuli, al confine col Veneto. Si giocava alle 20 e 30, e io, che non ho né macchina né patente, ho dormito fuori, la notte della partita con il Pordenone, a Portogruaro, che è il posto con una stazione ferroviaria più vicino a Lignano che ho trovato e che mi permettesse poi di essere a Bologna alle 9 del mattino dopo per fare quel che dovevo fare. Ecco io, quando dormo fuori, per me è sempre una specie di avventura, e anche a Portogruaro ero agitato, tutto questo Veneto intorno; quando sono in Veneto, io ho l’impressione che i veneti, loro, si conoscano tutti tra loro e che io sia l’unico che non conosce nessuno; è proprio un territorio, il Veneto, che mi spaesa, ammesso che il verbo spaesare si possa usare così.

