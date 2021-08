La paura, la solitudine e la partita che mi son perso per parlare di Dostoevskij

Il bisogno di risentire l'abbraccio di 15 mila persone, l'isolamento e quella mascherina che mi è tornata in mente ad Alghero. Cronaca di Frosinone-Parma, che non ho visto, ma che vi racconto lo stesso

Non ho visto Frosinone-Parma, quindi non ho tante cose da dire comincerò raccontando una cosa che mi è successa sei mesi fa, e della quale, all’epoca, avevo anche scritto e che mi sembra dica quanto sono contento, quando posso andare allo stadio e quanto mi dispiace, quando non ci posso andare.