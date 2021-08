Parma, vittoria all'ultimo respiro

L’Ennio Tardini è lo stadio dove gioca il Parma, vicino al centro, vicino al quartiere di periferia dove ho abitato i primi trentatré anni della mia vita e vicino all’Istituto universitario dove ho studiato e mi son laureato in lingua e letteratura russa; a Parma è tutto vicino, a pensarci. L’ultima volta che ero stato al Tardini era stato per ferragosto, per vedere il Parma perdere i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, 1 a 3, contro il Lecce. Non contro il Real Madrid, contro il Lecce. Con tutto il rispetto per il Lecce.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE