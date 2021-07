L'Italia che verrà. Le seconde generazioni che puntano alla Nazionale

Il settimanale inglese The Economist l’ha fatto a caldo, quando la sconfitta subita a Wembley dall’Italia faceva più male, ma non è detto che con il tempo ne faccia di meno: la Nazionale italiana non ha giocatori neri, ma solamente oriundi brasiliani, citando un po’ a casaccio la nostra normativa sull’ottenimento della cittadinanza; cosa che fa specie per un giornale considerato uno degli ultimi ‘fortini’ del giornalismo serio e documentato. Però ha posto una questione che abbiamo voluto approfondire, memori di un passato non troppo edificante, e non parliamo solo dei cori contro Mario Balotelli, sicuramente il calciatore nero più forte ad avere vestito la maglia dell’Italia. Il primo è stato Joseph Dayo Oshadogan, famoso per la sua diatriba sindacale con la Ternana, padre nigeriano e madre ligure, che ha esordito con l’Under 21 di Cesare Maldini: “Volevo giocare per la Nazionale italiana e ci sono riuscito. Nel ’93 fui convocato dalla Nigeria, ma dissi di no. Sono nato in Italia e sono italiano. Avevo 20 anni, dopo l’esperienza in Nazionale tornai a Foggia e trovai la scritta ‘n**’ sopra la lavagna, nello spogliatoio. Fu davvero spiacevole”.

