L'impresa senza tempo di Aldo Montano, argento a Tokyo 2020

A 43 anni non doveva nemmeno salire in pedana. Poi l'infortunio di Samele e uno storico secondo posto di squadra: è la 14esima medaglia olimpica della famiglia Montano, regina nella sciabola italiana

La Germania nazista e il Giappone nell’era Covid. L’oro olimpico dell’Italia di Pozzo e quello europeo dei ragazzi di Mancini. 1936 e 2021: minimo comun denominatore? Aldo Montano d’argento nella sciabola a squadre. Nessun inghippo, tranne l’omonimia nonno-nipote: quasi un secolo in una sola stoccata e una dinastia di formidabili schermidori. Il bello è che Aldo jr. ci era già riuscito nell’ormai lontano 2004. Ma oggi è l’ultimo reduce italiano dell’Olimpiade di Atene – anche l’oro individuale, all’epoca, quando Federica Pellegrini nuotava d'argento – a salire sul podio quattro edizioni più tardi. A un passo dai 43 anni. In un torneo dove partiva capitano, veterano ma riserva non giocante delle nuove leve. Se non è un puzzle perfetto, questo.