Dopo l'argento di Daniele Garozzo la scherma italiana deve giocare di squadra

Sliding doors. 2016: finale olimpica, 15-11, un fantastico Daniele Garozzo sgancia la stoccata dell’oro con sfrenata esultanza inclusa sulla pedana di Rio. 2021: finale olimpica, 15-11, un fantastico Daniele Garozzo si arrende tenendosi la coscia destra che per tutte le gare di fioretto individuale non gli ha dato tregua. È l’immagine della scherma italiana finora a Tokyo: un po’ amara anche quando non si poteva chiedere di più. Deludente per il resto. Due argenti – oltre a Garozzo anche Luigi Samele, nella sciabola –, nessuno da parte delle ragazze che nel fioretto individuale rimangono a secco di medaglie per la prima volta dal 1988. Sia pure per un nulla: il bronzo di Alice Volpi è sfumato all’ultima stoccata. Di legno pure Andrea Santarelli nella spada.

