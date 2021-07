Breve elogio della solitudine degli atleti olimpici

Fino agli anni Novanta erano famosi come i calciatori. Oggi vivono nell’anonimato per quattro anni. Finalmente è arrivato il loro momento

È esistito un tempo, databile pressappoco tra i Giochi di Roma 1960 e la metà degli anni Novanta, in cui la fama e il peso sociale dei grandi calciatori e dei grandi olimpionici italiani era quasi comparabile. La possibilità di poter vivere e vedere in diretta le imprese dei secondi, se confrontata alla scarsa frequenza delle apparizioni televisive dei primi (confinata alle partite di coppa o alla Nazionale), quasi uguagliava i rapporti di forza mediatici. Oggi, in piena era del calcio come commodity televisiva, il rapporto si è completamente ribaltato, con l’Italia che nel nuovo millennio è divenuta assieme ai paesi sudamericani una grande patria della monocultura calcistica.