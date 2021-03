Sarà Valentina Vezzali il nuovo sottosegretario con delega allo sport

La scelta, dopo giorni di contesa sull'indipendenza del Coni, è ricaduta sull'ex schermitrice. Sei ori olimpici, nel 2013 fu eletta in Parlamento con Monti

Sarà Valentina Vezzali il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, ha deciso il premier Draghi. L'ultimo tassello di un puzzle di nomine che si era andato completando nelle ultime settimane, con lo sport che rimaneva in balìa di una contesa tra l'ala del Coni (rappresentata dal duo Giovanni Malagò-Gianni Letta) e quella giorgettiana (dall'ex sottosegretario e attuale ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti) che premeva per difendere la riforma e il riparto di competenze nel settore operato all'epoca del governo gialloverde, quando una parte delle risorse e dei poteri vennero dirottati sulla neonata società Sport e Salute.

Per il ruolo si erano fatti alcuni nomi, da quelli politici (Patrizia Prestipino, deputata del Pd, Luciano Nobili, deputato di Italia viva, Luca Marin di Forza Italia, Claudia Bugno, già consigliera del ministro Giovanni Tria) a quelli di area sportiva (per esempio l'ex fondista Manuela Di Centa). Alla fine la scelta è ricaduta su Valentina Vezzali, che può vantare un palmares ricchissimo con nove medaglie olimpiche (6 ori), 16 mondiali e 13 europei nella specialità del fioretto. Praticamente l'atleta italiana vivente più medagliata.

Nel 2013, per altro, la Vezzali si candidò alle politiche con Lista civica, l'allora partito di Mario Monti. Risultò eletta nella circoscrizione di residenza, le Marche, ma la sua esperienza in politica è terminata alla scadenza della legislatura. Negli ultimi tempi ha fatto parte del progetto Legend di Sport e Salute, in cui campioni del passato prestano servizio per alcuni progetti a favore degli sport di base. Più vicina a Tajani che a Gianni Letta, è una figura capace di riscuotere un consenso largo per il grande prestigio accumulato in carriera.