Il duello della politica sullo sport

Tutti vogliono lo Sport, la nomina che ancora manca del governo Draghi, una persona “competente e preparata”, almeno è quello che dicono a parole, dal presidente del Coni Giovanni Malagò in poi. Sparito il ministero competente, e anche il ministro se è per questo, Vincenzo Spadafora, per quanto i Cinque stelle ci abbiano puntato e tutt’ora insistano per farlo diventare almeno sottosegretario, restano le macerie di uno scontro che è politico e di potere (anche molto romano, come dimostrano alcune vicende giudiziarie collaterali, come quella che coinvolge Malagò a proposito del caso Massimo Bochicchio). E sono queste macerie il motivo per cui Draghi potrebbe affidare la delega a un tecnico, sottraendolo al duello in corso fra il Coni e Giancarlo Giorgetti.

