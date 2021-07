Guida rapida alle semifinali dell'Europeo

Appuntamento a Wembley, in scena le semifinali: si parte domani con Italia-Spagna alle ore 21. Mercoledì in campo Inghilterra e Danimarca

Appuntamento a Londra, occhi puntati su Wembley: Euro 2020 si appresta a vivere la sua fase più calda. Martedì 6 luglio e mercoledì 7 vanno in scena le semifinali dell'Europeo che vedranno in campo da una parte Italia e Spagna e, dall'altra Inghilterra e Danimarca, le quattro compagini uscite vittoriose dai quarti di finale e che ora si giocheranno un posto per la sfida più ambita, quella che domenica 11 luglio varrà la coppa.

Nonostante la variante Delta e i tentativi di alcuni leader europei, tra cui Mario Draghi, di spostare la fase finale in un'altra nazione, le ultime partite di questo Torneo itinerante si giocheranno come previsto in Inghilterra. Per l'occasione Wembley allargherà la propria capienza, non ci sarà il tutto esaurito ma sarà garantita una capacità minima del 75 per cento, vale a dire che gli spettatori saranno circa 60 mila. I biglietti tuttavia saranno venduti soltanto a chi vive nel Regno Unito o in Irlanda.

Italia – Spagna (martedì, ore 21)



Italia e Spagna saranno le prime a scendere in campo, per quella che si presenta come una sfida senza favoriti. Sarà la partita tra i due migliori attacchi, con gli iberici che hanno segnato 12 gol e la squadra di Mancini 11 (un primato da condividere con la Danimarca).

Gli azzurri arrivano di slancio, dopo la convincente vittoria contro il Belgio, ottenuta grazie ai gol di Barella e Insigne, grazie a un solida difesa, che ha ritrovato Chiellini, e soprattutto grazie al carattere e alla grinta che ha contraddistinto tutta l'avventura europea dell'Italia, una squadra capace di soffrire, di resistere, e di colpire. Dall'altro lato del campo, la Spagna si presenta a Wembley dopo la difficile vittoria contro la Svizzera, battuta solo ai rigori, nonostante i bookmaker. Anche negli ottavi di finale le furie rosse non erano riuscite a chiudere la partita nei 90 minuti, piegando la Croazia ai supplementari (5-3). Tra le squadre di Euro 2020, l'undici di Luis Enrique è quello che gioca di più palla, tenendo mediamente il possesso per il 62,7 per cento in ogni partita. La direzione del match sarà affidata al tedesco Felix Brych.

Inghilterra – Danimarca (mercoledì, ore 21)

Il pronostico è tutto per l'Inghilterra: dopo il 4-0 dell'Olimpico a spese dell'Ucraina di Shevchenko e dopo aver ritrovato la vena realizzativa del bomber Harry Kane (3 gol nelle ultime due partite), la nazionale di Southgate non vuole più fermarsi. Nelle 5 partite fin qui disputate, nemmeno un gol subito, adesso l'occasione di arrivare in finale e giocarsi il trofeo davanti al proprio pubblico. I precedenti in questo senso, non sono proprio incoraggianti, chiedere a Olanda, Portogallo e Francia per informazioni, ma è dal 1966 che gli inglesi non alzano un trofeo. Quel mondiale è anche l'unico trionfo, ed Euro 2020 l'occasione da non mancare.

Sulla strada dei Tre Leoni ci sarà la Danimarca, che a Baku ha battuto per 2-1 la Repubblica Ceca. La nazionale biancorossa è sulla carta la più debole delle magnifiche 4 ma, dopo aver perso Eriksen all'esordio, ha trovato nel 23enne Kasper Dolberg il suo trascinatore e un nuovo uomo simbolo: per lui già 3 gol in questo europeo. In totale i danesi hanno realizzato 11 reti, secondo miglior attacco del torneo. E l'ultima volta che gli scandinavi sono arrivati in semifinale hanno poi alzato il trofeo: era il 1992. Arbitrerà l'olandese Danny Makkelie.