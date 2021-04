La Superlega rischia di finire prima ancora di cominciare

Come un castello di carta. Dopo nemmeno 48 ore dal lancio dei 12 club fondatori, la Superlega inizia clamorosamente a implodere e a perdere pezzi. A partire dall’Inghilterra: il Manchester City è stato il primo a lasciare la neonata competizione, seguito a ruota da tutte le altre squadre di Premier League. Vacilla anche l’Atletico, in Spagna. Mentre per il Barcellona, fa sapere il neopresidente Joan Laporta, “la decisione finale spetterà ai soci blaugrana”. Potrebbe non contare più: nella tarda serata di martedì i 12 hanno convocato una riunione d’urgenza che non ha invertito la rotta. Sono rimasti in 6. Per adesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni