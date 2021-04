L'appello all'etica di Uefa e Fifa non è una controstrategia credibile

"Sono innamorato del calcio con i tifosi, con il sogno che la mia squadra del cuore possa competere con le più grandi. Se questa idea della Superlega avanzerà, allora i sogni si spegneranno”. Chissà in che calcio ha vissuto fino a ieri mattina il centrocampista basco Ander Herrera, autore di un post retwittatissimo e iper-condiviso sui social nelle ultime ventiquattro ore. Chissà se scriverebbe le stesse cose se giocasse ancora nel Manchester United, la squadra di cui ha indossato la divisa dal 2014 al 2019. Chissà cosa ne pensa, in omaggio a un calcio più equo e solidale, del fatto che la società che gli paga un lauto stipendio – il Paris Saint-Germain – nel 2017 ha comprato Neymar (e poche settimane dopo anche Mbappé) aggirando platealmente le norme del fair play finanziario, contribuendo così a rendere più attraente l’immagine dell’intero campionato francese. Chissà cosa ne pensa del fatto che l’Uefa ha chiuso almeno un occhio sulle infrazioni del PSG, come rivelato dal New York Times nel giugno 2019, e ha archiviato l’indagine interna appellandosi a un vizio di forma un po’ pretestuoso. Chissà se è al corrente che la proprietà del PSG è diretta emanazione del paese che l’anno prossimo ospiterà un Mondiale di calcio tra i più turpi della storia, le cui nefandezze in materia di sicurezza sul lavoro sono note ormai da anni a tutti i media internazionali (leggiamo dal Guardian del 23 febbraio 2021: “Da quando il Mondiale del 2022 è stato assegnato al Qatar, sono morti più di 6.500 lavoratori provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka, impiegati nella costruzione di stadi e infrastrutture”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni