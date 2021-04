Il calcio etico è una menzogna 

Club ricchi e famosi, indebitati, decidono un torneo esclusivo tra di loro, per fare soldi, e così svalutano gli altri tornei. Nasce un Olimpo europeo del pallone, blasonato, esclusivo. Declassata la Champions League, che resta una competizione aperta ma con l’autoesclusione degli Dei dello stadio, declassato in parte anche il campionato nazionale, e impoverito per la sete di gloria denaro spettacolo delle grandissime. Questo l’annuncio della Superlega del calcio. Si può invocare il sentimento demo-romantico del calcio bene comune, sebbene anche questo benecomunismo della palla, che poi è il Maradona-pensiero, si scontri con la realtà, e con lo star system luccicante e supermiliardario. Ma non si può scomodare l’etica, come fanno la Uefa e la Fifa e i governi d’ogni specie e praticamente tutti i cercatori dell’oro consensuale. L’etica è la signorina più invocata e meno ossequiata, in effetti, che ci sia. In molti campi, campi di calcio inclusi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni