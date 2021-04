“Il calcio è vittima di un'aggressione dei grandi club”. Parla Matarrese

Lo storico dirigente del calcio italiano e mondiale descrive il mondo del pallone come impazzito: “Il meccanismo è ormai senza freni: più soldi trovi, più i club spendono”. Ma ipotizza con realismo una via d’uscita: “Fifa, Uefa e i grandi club si devono mettere intorno a un tavolo per trovare una soluzione"

Presidente, chi ha il pallino in mano per fermare la disgregazione del calcio internazionale: la politica, le istituzioni del football? “Sono in tre ad avere le leve: Fifa, Uefa e i grandi club. Si devono mettere intorno a un tavolo per trovare una soluzione e non far polverizzare il sistema calcio”. A parlare è Antonio Matarrese, classe 1940, deputato Dc per quattro legislature, ma soprattutto detentore di un cursus honorum sportivo senza eguali in Italia: è stato presidente della Lega calcio, presidente della Figc, e dopo vicepresidente Uefa e Fifa, nonché tra i promotori dei Mondiali di Italia ’90.