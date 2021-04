I “golpisti della Superlega” ci regalano un mondo da sballo

La distruzione creativa del nuovo torneo è una preziosa botta di vita, soprattutto in un paese come il nostro dove ormai non si muove più nulla

Saremo sempre grati ai “golpisti della Superlega” che, in una fredda notte di fine aprile, hanno ribaltato il dibattito pubblico e ci hanno consentito di vivere almeno qualche ora di “calore, vita entusiasmo, esaltazione di tutta l’attività mentale, trasporto dell’individuo al di là di sé stesso”, che poi è il modo con cui nella sua opera sulle forme elementari della vita religiosa Durkheim definisce la fede. Sono scomparsi i virologi, si sono diradate le nubi del virus nella scommessa di una nuova forma di vita calcistica. Perché mentre politici e commentatori allineati, da destra a sinistra, intonano la litania del calcio tradito e dei valori mercificati si prospetta una scommessa sportiva, geopolitica ed economica. Per dirla con Blaise Pascal, la Super League non è che questo: una scommessa. Come con Dio, se scommetti sulla sua esistenza hai tanto o tutto da guadagnare. Se non ci sarà, non avrai nulla da perdere. Potrai tenerti Crotone-Inter di una noiosa domenica sera invece di far sognare milioni di giovani asiatici e di nuovi consumatori pronti a rimpinguare le casse dei club.