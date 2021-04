L'economia non può condannare a morte il calcio popolare

Se il vertice della piramide distrugge la base succede come in quelle patologie autoimmuni in cui le cellule aggrediscono il proprio organismo: bisogna trovare una cura, altrimenti si muore

Le dichiarazioni di guerra sono state consegnate dai rispettivi ambasciatori. Gli eserciti sono stati schierati e le dichiarazioni hanno alzato ancora il livello della tensione. La seconda guerra del football è alle porte (seconda, perché la prima fu quella fra Honduras e Salvador, raccontata da Ryszard Kapuścinski in un suo libro che si intitola, guarda un po’: La prima guerra del football e altre guerre di poveri). Il fatto è che, domenica sera, abbiamo assistito a una dichiarazione di guerra dei ricchi, alla distruzione di un modello di sport che ha certamente bisogno di correttivi, ma non in questo modo. Potremmo anche definirla rivoluzione di un ristretto gruppo di club ricchi sì, ma che, con un’unica eccezione, ha una situazione di bilancio abbastanza preoccupante. Il ristoro arriverebbe da JP Morgan con 3,5 miliardi di euro da dividere fra i dodici club fondatori che poi gestirebbero un tesoretto da 350 milioni di euro all’anno per la partecipazione. Bella differenza con gli striminziti 700 milioni, un’unica volta e per tutto il resto del mondo dello sport previsti dal Recovery fund. Valla a spiegare a tutti gli altri sportivi allo stremo da un anno che, senza dubbio, questa operazione è ben costruita dal punto di vista finanziario. C’è sempre un “ma”, infatti. Il “ma”, gigantesco, ha a che fare con il calcio e sulla sua meravigliosa storia popolare. E’ retorica? Viva la retorica, in questo caso, perché l’attuazione di questa dichiarazione di secessione sarebbe la morte del resto del mondo del calcio.