Così è nato il Barça che oggi vuole ritrovarsi

Fue un club. Per capire da dove riprenderà il nuovo corso barcelonista di Joan Laporta, basta parlare con il bambino giusto. Classe 1972, qualche partitella alla Masia pochi mesi dopo la sua fondazione – “allora era tutto così facile e informale” – e la testimonianza di un momento clou – più da anni di piombo che da annali del calcio. Helios Herrera è il figlio del Mago della Grande Inter. Ma per questioni anagrafiche ha vissuto soprattutto il Barcellona, dove Helenio chiuse la carriera da allenatore tra il 1980 e il 1981. “A 70 anni suonati”, racconta per il Foglio sportivo quel ragazzino, oggi professore di Economia alla University of Warwick (Uk). “Aveva quasi smesso, ma per i blaugrana – già due campionati in bacheca un decennio prima – fece uno strappo. Abitavamo in un albergo vicino al Camp Nou e ogni tanto andavo a vedere le sue partite. Era uno stadio alla mano”, in fase di ristrutturazione per il Mundial, ancora senza museo. “Mi mettevo dietro la panchina del papà: gli urlavo e gli urlavo fino a quando lui mi sentiva, si voltava e mi salutava. Sarei diventato io la sua ultima squadra, qualche anno dopo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni