L'exit dall'Uefa

Inedito in Europa: tutti, ma proprio tutti, anche i brexiteer, contro la Superlega

La decisione di dodici squadre di fare la loro exit dall’Uefa per lanciare una Superlega ha provocato qualcosa di mai visto nella storia recente d’Europa: l’unione di tutto lo spettro politico nella difesa dell’establishment calcistico. Da Boris Johnson a Emmanuel Macron, da Nigel Farage alla Commissione europea, da Marine Le Pen a David Sassoli, da Viktor Orbán a Enrico Letta, ieri è stato un coro unanime contro l’avventura solitaria dei dodici. Gli artefici della Brexit? Hanno condannato i secessionisti e chiesto di consultare il resto della comunità. I difensori dell’ortodossia del trattato? Si sono dimenticati delle quattro libertà perché il calcio si fonda sui valori. I sostenitori del capitalismo? Si sono lanciati in requisitorie contro i pochi ricchi e potenti. Ma una decisione dell’Antitrust dell’Ue del 2017 sul pattinaggio rischia di impedire all’Uefa di mettere in opera la più grave minaccia contro i secessionisti: escludere i giocatori della Superlega da campionati Europei e Mondiali.