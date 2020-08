Il Giro del Delfinato 2020 è un luna park per scalatori

Il luna park della salita

Quando il ciambellano di Caterina II di Russia chiese ad Antonio Rinaldi di pensare a qualcosa per far divertire la corte nella reggia di Oranienbaum, l'architetto trentino, che si stava occupando dell’ammodernamento del giardino e della costruzione di alcuni padiglioni, presentò un grandioso progetto di fontane e giochi d’acqua. La bocciatura fu immediata. L’imperatrice voleva qualcosa di diverso, qualcosa che togliesse il fiato. Rinaldi e la sua equipe ci pensarono a lungo senza venire a capo di niente. Poi arrivò l’inverno e l’idea si palesò improvvisamente. Accadde dopo un viaggio di uno dei suoi collaboratori in Crimea. Lì ragazzi e uomini si gettavano su sacchi di tela giù da colline ghiacciate lungo tracciati larghi quanto il sacco. E mentre scivolavano si levavano al cielo urla di gioiosa paura così intense che una volta finito nessuno aveva fiato per dire niente, se non per sorridere e rifarlo ancora. Al Rinaldi l’idea piacque, progettò uno scivolo in legno altro oltre venti metri, con una pista ghiacciata sulla quale scivolare sopra piccole slitte. Attorno ci costruì un padiglione cilindrico, il Katalnaya Gorka, quello che per tutti i cortigiani divenne più semplicemente quello delle Amerikanskiye gorki, le montagne americane.

Quando le amerikanskiye gorki arrivarono a Parigi nel primo decennio dell’Ottocento, i francesi ritennero giusto rinominarle come Montagne russe. Le origini d’altra parte erano quelle. Fu un successone. D’altra parte il divertimento è un mescolio di piccole dosi di eccesso e di razione calmierate di fachirismo. Le giostre dei primi parchi di divertimento in Francia contenevano esattamente questo.

Duecento anni dopo i francesi non hanno cambiato idea. L’ultima dimostrazione è il gran luna park della salita che è stato inaugurato oggi e chiuderà domenica 16 agosto. Anche se questa volta le giostre sono naturali e il fachirismo a pedali. E il divertimento sarà televisivo e “a spese” dei ciclisti. Il Giro del Delfinato 2020 prevede 18.986 metri di dislivello disseminati in 815 chilometri. Cinque tappe e cinque arrivi in salita, un parco di divertimenti per scalatori. Per tutti gli altri, per gregari e passisti, sarà una faticaccia senza sosta e senza interruzione.

Una festa per anime ascensionali, una battaglia tra tanto del meglio del ciclismo di oggi, un ballo di gala che è un’anticipazione di quello che vedremo tra fine agosto e settembre sempre in Francia, ma sul proscenio del teatro transalpino più importante, quello del Tour de France.

