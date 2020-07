Il tempismo sbagliato di Spadafora

Nei palazzi dello sport italiano oggi si combatte anche la guerra delle statue. Nei giorni scorsi all’ingresso di Palazzo H, Sport e Salute ha fatto affiggere una scritta gigante che però dava l’impressione di appropriarsi del busto di Giulio Onesti. Poche ore dopo, il busto dell’uomo che più ha fatto per lo sport in Italia, è tornato in quella che possiamo definire “area Coni”. Dispettucci. Mentre fuori scoppiava la tormenta. Passato l’uragano Giorgetti, lo sport pensava di essersi messo al...

