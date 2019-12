Tutti i numeri dell'Atalanta agli ottavi di Champions League

Mercoledì scorso l’Atalanta ha raggiunto una storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League battendo per tre reti a zero lo Shaktar Donetzk. Per la prima volta nella lunga storia del club, i bergamaschi accedono alla fase finale della competizione calcistica più importante d’Europa. Un’impresa che riempie di orgoglio i neroazzurri, e porta alla società anche una generosa ricompensa in denaro.