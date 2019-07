E' iniziato il torneo di Wimbledon

Oggi è iniziato il torneo di Wimbledon, uno dei principali appuntamenti del tennis mondiale. Il torneo si svolge allo storico club "All England Lawn Tennis" e andrà avanti per due settimane, durante le quali si sfideranno i migliori tennisti internazionali.

Favorito nel torneo maschile è il campione in carica Novak Djokovic, seguito da Roger Federer e Rafa Nadal. Per il torneo femminile vi sono maggiori incertezze: tra le papabili per la vittoria ci sono Ashleigh Barty e Serena Williams, vincitrice del torneo di Wimbledon per ben sette volte.

Sei gli italiani in gara: Thomas Fabbiano, Andreas Seppi, Andrea Arnaboldi, Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi e Camila Giorgi.