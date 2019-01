Il tennis stava aspettando lei

Indossa orecchini di perla e dà l’impressione di vivere su una nuvola di tennis. Ogni volta che ride non si capisce mai ciò che pensa realmente: è giovane e ingenua oppure è un’adorabile ruffiana, la più furba di tutte? Non ha importanza: Naomi Osaka ha ventuno anni e ha cominciato a splendere, a ruggire. Fino a pochi mesi fa attraversava il campo da tennis con gli occhi bassi, in silenzio, la testa sempre pronta all’inchino. Non solo in segno di...

