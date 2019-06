Non è cricket! (È molto di più)

A me interessa guardare al fascino del cricket in quanto intreccio indissolubile fra sport e politica, idea di un confine e, insieme, del suo superamento. Il campo da gioco, infatti, è un ovale delimitato non da una striscia di gesso tracciata sul terreno – come per il tennis, il calcio, il rugby – ma da una barriera più concreta, una corda posata sull’erba. Il colpo più efficace per la squadra alla battuta consiste proprio nel mandare la palla oltre il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.