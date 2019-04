Dalla Juventus ai Lakers: quando il re non basta

Il re è nudo. Ma non è solo. Anzi, è in ottima compagnia. Cristiano Ronaldo senza semifinali di Champions League è come LeBron James senza i playoff della Nba. Sono fuori dal loro regno, lontani dal loro habitat naturale, come due poveri delfini spiaggiati. Sottotitolo della storia: quando il re non basta. Nei giorni dell’inatteso e inaspettato ritorno sul trono di Tiger Woods, i re che devono giocare di squadra e non possono fare tutto da soli, tolgono il disturbo....

