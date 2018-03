Verona-Chievo, una città contro un quartiere

VERONA-CHIEVO

(sabato ore 20.45, arbitro Damato di Barletta)

E' l'ultimo derby approdato in serie A, una città contro un quartiere. Anche per questo i tifosi dell'Hellas lo hanno inizialmente vissuto con un pizzico di puzza sotto il naso, per poi arrendersi all'evidenza dell'attuale inferiorità: non solo in classifica, ma anche in campionato visto che il Chievo, tranne una stagione (2007-08), è presenza fissa in A dal 2001, al contrario dei concittadini. In panchina con Maran siede il giocatore più prolifico (4 gol) del derby, Sergio Pellissier. Una mosca bianca, visto che proviene da una regione calcisticamente povera come la Valle d'Aosta e che, a quasi 39 anni, è il giocatore di movimento più anziano del campionato.