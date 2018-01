Alex Zanardi: "Mannaggia, mi hanno tolto le Olimpiadi di Roma"

"Mannaggia, mi hanno tolto possibilità di farle a casa mia, a Roma". Alex Zanardi ospite a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio su Rai1, non ha mascherato la delusione per il ritiro della candidatura di Roma come sede per l'Olimpiade del 2024: "Avrei scavallato Tokyo 2020 di slancio per arrivare direttamente ai giochi di Roma del 2024, ma comunque ci proverò: la cosa bella è tentare in ogni cosa di dare il meglio, riuscire è un piacevolissimo valore aggiunto", ha aggiunto il campione.

Immagini di Raiplay