Il villaggio olimpico per Pyeongchang 2018 è già pronto

Una delegazione nordcoreana ha attraversato oggi il confine con il sud, per ispezionare i principali siti delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, che inizieranno il 9 febbraio. Gli otto delegati guidati da un ufficiale del ministero dello Sport, sono stati accompagnati dalle 12 componenti della nazionale di hockey su ghiaccio femminile, che formeranno una squadra unificata nord-sud. La delegazione, che resterà in Corea del sud per tre giorni, ha visitato tra le altre cose, il villaggio olimpico di Gangneung e il palazzetto di Kwandong, dove si disputeranno le gare di hockey. Con poco meno di due mesi di anticipo sull'inizio del Giochi, infatti, il centro che accoglierà gli atleti è già stato ultimato. L'account Facebook ufficiale delle Olimpiadi scrive: "I villaggi per gli atleti di #PyeongChang2018 sono ultimati! Durante questo periodo operativo ci saranno diverse forniture che aiuteranno gli atleti a vivere, riposare e godersi la loro permanenza".